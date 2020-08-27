في أكبر حصيلة منذ ماي .. فرنسا تسجّل 5429 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأربعاء عن تسجيل 5429 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ شهر ماي وقبل ايام من عودة التلاميذ إلى مدارسهم على مستوى البلاد.

وكان قد أكد رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستيكس" أمس على ضرورة أن يتحلى الفرنسيين بـ"روح المسؤولية " للحد من ارتفاع الإصابات، متمنيا أن يشعر الجميع أنهم معنيون في المعركة ضد الوباء الذي لا يزال يتفشى في البلاد.