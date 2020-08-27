إسبانيا تُسجل 3781 إصابة جديدة بكورونا

أعلن منسق الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون، أن السلطات سجلت 3781 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت إسبانيا 423 ألفاً و630 حالة إصابة Advertisements في المجمل، وهو أكبر عدد من المصابين في غرب أوروبا. في المجمل، وهو أكبر عدد من المصابين في غرب أوروبا. وصرح المسؤول الإسباني بأن 132 شخصاً توفوا بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية. السبعة الماضية. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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