فرنسا تُسجل 6111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء اليوم الخميس، أنها سجلت 6111 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم السابق (5429)، في أعلى حصيلة منذ مطلع مايو وانتهاء الإغلاق. وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغ 259698 حالة. تفشي الوباء بلغ 259698 حالة. Advertisements وأضافت أن 4535 مريضا مصابون بـ"COVID-19" وقيد العلاج في المستشفيات، بمن فيهم 381 مريضا في وحدات العناية المركزة. جدير بالذكر أن أكبر حصيلة سجلتها فرنسا منذ انتشار الفيروس بلغت 7578، وتم الإبلاغ عنها في 30 مارس الماضي. بلغت 7578، وتم الإبلاغ عنها في 30 مارس الماضي. ومنذ بداية الوباء توفي في فرنسا 30576 شخصا بالفيروس. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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