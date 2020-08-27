رئيسا فرنسا والجزائر يبحثان التطورات في ليبيا ومالي

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلالها قضايا مختلفة، بينها التطورات في ليبيا ومالي.
وجاء في بيان عن الرئاسة الجزائرية: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تلقى اليوم مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلالها الرئيسانتطور العلاقات بين البلدين، وتناولا على وجه الخصوص مستجدات الوضع في ليبيا ومالي".
وكان الرئيسان بحثا في يونيو المنصرم الملف الليبي والوضع في منطقة الساحل، وفقا لما أفاد به بيان عن الإيليزيه.
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