أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في ولاية أركنساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار لورا الذي بدأ يومأمس، ولا يزال مستمرا.
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أنه بموجب هذا الاعلان تخوّل وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب لورا.. ترامب يُعلن حالة الطوارئ في أركنساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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