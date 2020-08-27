أمريكا: وفيات كورونا تتجاوز 180 ألف حالة

تجاوز عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة 180 ألف حالة اليوم الخميس وذلك بعد زيادة الإصابات الجديدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
ومع ذلك ظهرت مؤشرات على التحسن حيث انخفضت الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة
ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن إلى أكثرمن 5.8 مليون وهو الأكبر في العالم. وتسجل الولايات المتحدة أيضا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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