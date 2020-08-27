سوريا تُعلن بدء وصول مياه الشرب إلى الحسكة

أعلنت الحكومة السورية بدء وصول المياه إلى مدينة الحسكة شمال شرق البلاد وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الانقطاع عن المدينة وريفها ونحو 25 يوما عن بعض أحيائها، وأعلن محافظ الحسكة غسان خليل بدء وصول المياه إلى المدينة من محطة علوك.

وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية أن ذلك تم بعد

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تشغيل 17 بئرا و3 مضخات، وتعبئة الخزانات الرئيسية في الحمة، والمباشرة بالضخ باتجاه أحياء المدينة.

وأضاف خليل بحسب " روسيا اليوم" أن بدء وصول مياه الشرب إلى المدينة من المحطة تم "بعد الجهود السورية والضغوط البرلمانية والأممية على النظام التركي".

وكانت الحكومة السورية أعلنت في 22 من الشهر الجاري بدء وصول التغذية الكهربائية إلى محطة علوك، وهي الوحيدة المغذية للمدينة وريفها الغربي بالمياه، وقالت وقتها إن إعادة ضخ المياه جاءت "نتيجة للجهود السورية والدولية بالضغط على الاحتلال التركي" معلنة أن وصول المياه سيستغرق وقتا يتطلبه ملء الخزانات مع استمرار عمل المحطة كي تصل إلى ما يقدر بنحو مليون شخص ما زالوا يعانون حالة من العطش نتيجة انقطاع المياه.