مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية ستبدأ في سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 10:41 مساءً

أعلن مسؤول أفغاني رفيع اليوم الخميس، أن مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة “طالبان” ستبدأ في سبتمبر، بعملية دبلوماسية جوهرية تحتاجها أفغانستان لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عقدين.

وقال كبير مفاوضي السلام الأفغان ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله إن المسؤولين الأفغان مستعدون لإجراء محادثات مع “طالبان” اعتبارا من سبتمبر.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد وقع في وقت سابق هذا الشهر على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء “طالبان”، في خطوة رحبت بها الحركة، مؤكدة استعدادها للسلام.

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وكانت السلطات الأفغانية، قد بدأت من أسبوعين تقريباً بإطلاق سراح 400 سجين ينتمون لحركة طالبان، تنفيذا لشروط البدء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وصرح حينها المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، إن ما مجموعه 80 سجيناً أطلق سراحهم الخميس، موضحا أن ذلك سيسمح “بتسريع الجهود من أجل مناقشات مباشرة ووقف دائم ووطني لإطلاق النار”.

ووافق “المجلس الكبير” (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد، على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ400.

ويدفع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين للجلوس إلى طاولة التفاوض، بما يمهد الطريق لإنهاء أطول الحروب التي خاضتها بلاده.