دعم فرنسي للقوات العراقية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 10:11 مساءً

اعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، خلال لقائها نظيرها العراقي، في بغداد، عن استعداد فرنسا لمواصلة دعم العراق في الحرب ضد داعش.

وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي بمشاركة عناد “نحن عازمون على الاستمرار في تقديم الدعم في مجال التدريب والتسليح للقوات المسلحة العراقية، ونحن عازمون على تعزيز قدرات العراق في مراقبة سمائه كما لتعزيز أمن أرضه”، لملاحقة خلايا الإرهاب التي ما تزال تتحرك في مناطق صحراوية خصوصا في غرب العراق، مؤكدة أن “الحرب مع داعش لم تنته بعد”.

Advertisements

ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، مساء الأربعاء، إلى بغداد، للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.

وألتقت بارلي، الخميس، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومن المقرر أن تتوجه لاحقا إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.

وكان مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية ذكر أن بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة داعش إلى احترام سيادة العراق.

وقال المصدر نفسه إن بارلي ستتطرق في محادثاتها مع محاوريها إلى “التدخلات التركية” على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.