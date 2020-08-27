كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "البرلمان اليوناني" يصدق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، التصديق على الاتفاقية البحرية مع مصر، حسبما جاء نقلًا عن قناة العربية.

وفى وقت سابق وقعت القاهرة وأثينا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 6 أغسطس الجاري.

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وأثار الاتفاق حفيظة تركيا التي تسعى جاهدة لتحقيق أطماعها والاستيلاء على ثروات منطقة شرق المتوسط، ما دفعها إلى إرسال سفينة مسح إلى منطقة بين جزيرة كريت، وقبرص.