كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "بالحظر والرصاص".. حكومة الوفاق تقمع مظاهرات طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم حكومة الوفاق في طرابلس بإتخاذ إجراءات متتالية لكبح جماح الحراك الشعبي في العاصمة التي تنادي بمكافحة الفساد وإقالة الحكومة الحالية ووقف إهدار أموال الشعب على الميليشيات والمرتزقة فبعد ساعات من تهديد وزارة داخلية الوفاق باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتظاهرين.

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و أعلن الوزير فتحي باشا آغا فرض حظر تجول كلي في طرابلس بداية من مساء الأربعاء لـ4 أيام متتالية مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

كما أمر عناصر الميليشيات الموالية لتركيا بمواجهة المتظاهرين بـ "الذخيرة الحية" وأسقطت 6 جرحى على الأقل من المحتجين واختطفت الميليشيات المتظاهرين من ميدان الشهداء ونقلتهم إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس.