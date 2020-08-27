حقوقيون يحذرون من العلاج المنزلي للمصابين بكورونا: عدم الاهتمام بهم يساهم في تفشي الوباء

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية في مراكش إلى “الكف عن اللجوء إلى العلاج المنزلي للمصابين بكورونا، مبرزة أن “العديد منهم، الذي يعالجون في المنازل ينقلون الوباء لعدم الاهتمام بهم”.

ودعت الجبهة نفسها، إلى” تشكيل فرق للتدخل السريع، لنقل المصابين صوب المستشفيات، لأنه لوحظ تنقل المرضى بواسطة النقل العمومي، مما يساهم في تكسير الإجراءات الاحترازية”.

وعبر المصدر نفسه، عن استنكاره لتطورات الوضع الصحي في المدينة، جراء جائحة كورونا، موضحة أن ” فيروس كورونا عر بنيات، ومؤسسات الصحية بالمدينة، واصفة إياها بـ” الضعيفة والمتأزمة”.

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وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن “هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير قوية عاجلة، وشجاعة تروم إنقاذ المرفق الصحي، والإسراع بالتكفل بالمصابين في المستشفيات، وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية”.

واعتبرت الجبهة، أن زيارة وزير الصحة، واللجنة المشتركة لمراكش، ما هو إلا تستر على انهيار المنظومة الصحية، وتعميق لفشلها، وأن الإجراءات المعلن عنها ضعيفة، وغير كافية.

كما دعا المصدر نفسه، إلى الإسراع بتأهيل مستشفى المامونية، والأنطاكي، والمستوصفات بالأحياء، وتجهيزهما، ودعمهما بالأطر الصحية، والوسائل اللوجستكي، مع تخصيص مستشفى ابن طفيل للتكفل بالمصابين، وفتح العمارة المغلقة المشكلة من أربع طوابق أمام المصابين، واستعمال تجهيزاتها، وكذلك الرفع وبالسرعة المطلوبة من عدد الأسرة الخاصة بالإنعاش، والتنفس.