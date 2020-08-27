أعلن فريق المغرب الرياضي الفاسي، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية، عن فسخ عقد المدرب منير الجعواني، والمدرب المساعد عادل السراج بالتراضي.
وحسب بلاغ النادي، فإن انفصال فريق المغرب الفاسي مع الاطار الوطني، منير الجعواني يأتي بعد سلسلة من تعادلات الفريق الفاسي وكان آخرها ضد فريق اتحاد سيدي قاسم بهدفين لمثلهما.
يذكر أن المدرب، منير الجعواني، كان قد أصيب، قبل أسابيع، بفيروس كورونا، قبل أن يتعافى منه بشكل نهائي.
ويحتل الفريق الفاسي المركز 3 في ترتيب البطولة القسم الوطني الثاني برصيد 40 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب الفاسي يقيل الجعواني من تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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