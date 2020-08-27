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سقوط صاروخ في وسط بغداد دون إصابات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الخميس عن سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا في حي الجادرية دون خسائر.

وذكر البيان "أن الصاروخ انطلق من طريق مرور سريع في حي الدورة جنوبي بغداد".

يشار إلى أن حي الجادرية من الاحياء المكتظة بمقار المؤسسات الأمنية والحكومية والفنادق ومساكن كبار المسؤولين ومقرات الأحزاب، وهو قريب من أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية من جهة حي الكرادة.

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