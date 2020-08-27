شكرا لقرائتكم خبر عن المجر .. وزيرة العدل تدخل الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا اليوم الخميس، على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)ودخولها الحجر الصحي، وذلك بعد اختلاطها بشخص مصاب بالفيروس الفتاك.

وأفادت الانباء الرسمية اليوم الخميس، بأن اثنين من الشخصيات القيادية في الحكومة المجرية دخلا العزل الذاتي بعد اختلاطهما بعضو من حزب فيديز الحاكم ثبتت إصابته بالفيروس المميت.

وقالت الوكالة إن جيرجيلى جوياس رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ونائبه بالاسز أوربان، دخلا العزلة الذاتية بعد حضورهما حفلا في حديقة مع مدير الاتصالات بحزب فيديز إيستفان هوليك، الذي ثبتت إصابته بكوفيد .19