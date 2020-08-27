الزراعة تعلن السماح بأستيراد الذرة الصفراء

اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن السماح بأستيراد محصول الذرة الصفراء، فيما دعت كافة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والسيطرات بين المحافظات الى تسهيل انسيابية انتقال المحصول.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، حصلت الموافقة على السماح بفتح استيراد محصول الذرة الصفراء العلفية وبكميات مقننة ولمدة محدودة"، مبينا ان "عملية فتح الاستيراد جاءت نتيجة لطلب الاستهلاك المحلي لقطاع الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الدواجن".

واضاف ان "هذا القرار جاء بناءاً على وفق متطلبات الزيادات المتسارعة لمشاريع انتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم"، موضحاً ان "عملية الاستيراد لهذا المحصول ستكون بكميات مقننة وحسب حاجة الاستهلاك لمشاريع الثروة الحيوانية".

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وتابع ان "فترة الاستيراد محدودة لحين بدء عمليات انتاج الذرة الصفراء المحلية والتي يجب ان تكون وفق المواصفات الفنية من اجل حماية المنتج المحلي"، داعياً "كافة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والسيطرات بين المحافظات الى تسهيل انسيابية انتقال محصول الذرة الصفراء العلفية المحلية وكذلك المستوردة شريطة ان تكون مصحوبة بأجازات استيراد رسمية من وزارة التجارة وبموافقة وزارة الزراعة".

واكد ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".