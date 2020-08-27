أعلنت نقابة الفنانين، الخميس، عن إصابة الفنانة العراقية آسيا كمال بفيروس كورونا وقال نقيب الفنانين جبار جودي في تصريح صحفي، إن الفحص الطبي أظهر اليوم، إصابة الفنانة آسيا كمال بفيروس كورونا المستجد. من جانبها، نشرت الفنانة آلاء حسين، صورة تجمعها مع كمال، وعلّقت عليها باللهجة العامية الدارجة: "ست أسو الحبيبة انتي أم الوكفات (الوقفات)، ما توكف (لن تقف) كدامج (أمامكِ) كورونا. مشافاة بإذن الله".

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