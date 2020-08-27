خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن القصف الصاروخي وسط بغداد

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية ببغداد، دون خسائر تذكر".

وأضافت الخلية: "تبين أن انطلاقه كان من طريق سريع الدورة".

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بسقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.