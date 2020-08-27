شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف كرتون تمر سعودي للنازحين في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ما يقارب 10 آلاف كرتون تمر على الأسر النازحة والمتضررة في عدد من محافظات اليمن.

وسلم المركز 5,000 كرتون تمور للنازحين في محافظتي مأرب ولحج، حيث جرى توزيع 2,000 كرتون تمور للنازحين في مناطق الحدباء، وبن معيلي، وعرق آل شبوان التابعة لمحافظة مأرب، استفادت منها 2,000 أسرة، وتوزيع 3,000 كرتون تمور للأسر النازحة في مديرية المقاطرة الشرقية بمحافظة لحج، استفادت منها 3,000 أسرة.

ووزع المركز 2,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفادت منها 2,000 أسرة، كما سلم 2,701 كرتون تمور للنازحين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، استفادت منها 2,701 أسرة.

وواصل المركز توزيع المساعدات الإيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 336 نازحا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، كما جرى توزيع 56 خيمة، و336 بطانية، و112 بساطا.