1257 لغما انتزعها «مسام» خلال أسبوع باليمن

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وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 180,955 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
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