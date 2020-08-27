ألمانيا تتهم طهران بلعب «دور خطير»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن تأييده لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي وتصرفاتها في سوريا والعراق ولبنان. وفي أعقاب محادثات في برلين مع نظيره الإسرائيلي جابي اشكينازي، قال أمس «يجب على إيران أن تغير سلوكها في المنطقة»، وأضاف «نحن لسنا ساذجين بشأن إيران ونعرف أنها تلعب دورا خطيرا في المنطقة». وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب اتهامها لحكومة طهران بالتدخل على نحو عدواني في صراعات في المنطقة. في المقابل، تسلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نهجا مختلفا.

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