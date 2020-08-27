شكرا لقرائتكم خبر عن حظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل كورونا وإعفاء الأطفال.. أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بمن فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات مصر، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية)، وذلك قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، وعلى جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتباراً من اول سبتمبر المقبل ‪ وإلي حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.