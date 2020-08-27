شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني يعتبر "الجزيرة" منبر الإرهاب في الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن النظام القطرى استخدم قناة الجزيرة كمتحدث باسمه ولتمجيد الإرهاب، مشيرا إلى أن الوطن العربى لم يعرف الإرهابيين والمتطرفين ولغتهم وحتى أشكالهم إلا عبر قناة الجزيرة القطرية، قائلا: "هى من عرفت العالم العربى أبو بكر البغدادى وحتى أسامة بن لادن، هى المتحدث الرسمي باسم الإرهابيين ومنبر للإرهاب أمام العالم العربى".

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وأوضح طه، في مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه بالنسبة للمهنية فالقناة لا تمارس إلا الكذب والخداع بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه عند محاولة التواصل مع القناة لتوضيح الحقائق لا تقوم بتغييرها، قائلا: "وما حدث للإرهابى قاسم سليمانى وتمجيد قناة الجزيرة فيه رغم قتله آلاف السوريين خير دليل، فهى سقطت إنسانيا قبل أن تسقط مهنيا عندما وصفت هذا المجرم بالبطل القومى".

وأضاف الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن قناة الجزيرة تعمل على توظيف المجرمين وتمجيد الإرهابيين، وتابع: "لا يمكن الحديث عن الإعلام عندما تتحدث عن قناة الجزيرة، فهى لا تختلف عن القناة المتحدثة باسم تنظيم داعش الإرهابى".