شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تخصص رقم "واتس" وبريد الكترونى لتلقى شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، عن تشكيل مجموعة عمل أو لجنة فرعية من أمانة اللجنة لتلقى شكاوى ومقترحات من المواطنين بخصوص المشكلات والقضايا المرتبطة بالإدارة المحلية وملفاتها المختلفة، والتواصل والمتابعة مع الجهات المعنية في الحكومة لفحص هذه الشكاوى والعمل على حلها، ودراسة المقترحات التي يرسلها المواطنون.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن اللجنة خصصت رقم على "الواتس آب"، وبريد إلكترونى، لتلقى الشكاوى والمقترحات من خلالهما، وهما كالآتى: 01097027780 // [email protected].

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وتابع السجينى قائلا: "مجلس النواب رفع جلساته بدور الانعقاد الخامس، ولكننا في لجنة الإدارة المحلية نعمل بدون توقف، وهذا هو دور المجلس من خلال لجانه النوعية، فعمر مجلس النواب الحالي ينتهى في يوم التاسع من شهر يناير 2021، وحتى لو المجلس رفع جلساته فنحن في اللجنة نكثف من أعمالنا ومتابعة قضايا ومشكلات المواطنين، وعقدنا اجتماعا بخصوص تدشين منظومة شكاوى خاصة بلجنة الإدارة المحلية وتطويرها، واللجنة خصصت بريد إلكتروني ورقم على واتس آب، لتلقى الشكاوى من خلالها " ، مشيرا الى أنه سيتم تلقى المقترحات والشكاوى ويتم عمل تصنيف جغرافى ونوعى لها، فمثلا لو جاءت شكاوى بخصوص مشكلة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية في محافظة ما، يتم تقسيمها على مستوى الأحياء، ويتم تجميع الشكاوى في هذا الملف، وبعد ذلك يتم العمل علي متابعة هذه الشكاوى مباشرة، من خلال أعضاء اللجنة مع رؤساء الأحياء، وتكون متابعة الشكوى على المستوى الإدارى الأدنى لوصولها بصورة أسرع إلى المسئول المباشر المختص عنها، وأيضا المقترحات يتم تقسيمها بشكل نوعى، مثلا، ملف التصالح في مخالفات البناء، ملف التوك توك، ملف الأسواق العشوائية، ملف المحاجر والمناجم، ملف الإعلانات، ملف المخلفات البلدية والقمامة، وكل ما هو يخضع تحت الملفات التي اعتمدتها لجنة الإدارة المحلية بالتناول، إما تناول مؤسسى بالتحديث، أو تناول رقابى بالرصد والمتابعة ، معربا عن أمله أن تساعد هذه المنظومة في حلحلة كثير من الأمور بالنسبة للمواطنين .