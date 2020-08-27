شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية الأحزاب" يكشف أهمية تطبيق غرامة عدم المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تطبيق غرامة على المتخلفين عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ما هو إلا تطبيقا للقانون، وكما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات تم تحويل الكشوف للنيابة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم: تطبيق القانون يزيد من نسب المشاركة وسنرى ذلك فى جولة الإعادة، ولم يصدر أى تصريح فيما يتعلق بأن من سيشارك في جولة الإعادة سيتم إعفاؤه من الغرامة ولا أعتقد ذلك لأن هناك بعض الدوائر بها إعادة وأخرى ليس بها إعادة وسوف يكون هناك نوع من عدم المساواة في ذلك".

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن غرامة التخلف عن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديرى من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، وتابع: "ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشى كدا"، مشيراً إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.

وأضاف "لاشين إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا مقتصرا على مصر فقط.

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وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "الغرامة أمر تقديرى من قبل النيابة.. ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة.. وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة".

ولفت "لاشين إبراهيم"، إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية والطبية التى تم اتباعها فى الجولة الأولى سيتم إتباعها خلال جولة الإعادة.

وكان قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.