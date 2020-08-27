شكرا لقرائتكم خبر عن كيف مكن "وضاح خنفر" قيادات الإرهابية من قناة الجزيرة وانصاع للأمريكان..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الباحث السياسى صلاح وهبة، سر علاقة وضاح خنفر، مدير قناة الجزيرة القطرية الأسبق في المنطقة العربية، بمنصة هافينجتون بوست وعلاقة المنصة بقناة الجزيرة القطرية وتنظيم الإخوان الإرهابى، مؤكدا أن تلك العلاقة ليست وليدة اللحظة.

وأوضح وهبة، في مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن تلك العلاقة بدأت في نهاية التسعينيات، حيث كان خنفر يتولى إدارة تنمية الموارد البشرية في الاتحاد الإسلامي العالمى للمنظمات الطلابية في جنوب أفريقيا، وهى إحدى المنظمات التي لها ارتباط وثيق مع التنظيم الدولى للجماعة.

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وبدأ خنفر فى التواصل مع قناة الجزيرة، وفى نهاية التسعينيات أصبح مراسل القناة في جنوب أفريقيا، وبعد أحداث 11 سبتمبر انتقل للهند لتغطية الحرب الأمريكية على أفغانستان، وكانت الجزيرة هي القناة الوحيدة التي تمكنت من تنظيم لقاءات حصرية مع قيادات تنظيم القاعدة وطالبان، وعلى رأسها لقاء يسرى فودة مع أسامة بن لادن.

وأضاف الباحث السياسى، أنه بعد سقوط حركة طالبان تم نقل خنفر للعراق وقام بتغطية الحرب على شمال العراق وتولى رئاسة قناة الجزيرة في 2003، وخلال تلك الفترة مكن كوادر الإخوان من التحكم بقناة الجزيرة.

كما أشار إلى ما نشره موقع ويكيليكس في سبتمبر 2011 من عددًا من البرقيات التي كشفت عن التنسيق بين الإدارة الأمريكية وقناة الجزيرة بقيادة وضاح خنفر، وكشفت الوثيقة عن لقاء جمع بين مسؤول الشؤون العامة في الاستخبارات العسكرية في السفارة الأمريكية في الدوحة ومدير قناة الجزيرة وضاح خنفر يوم 9 أغسطس 2005، بشأن مجموعة من الملاحظات الأمريكية على أداء قناة الجزيرة ورد خنفر عليها.