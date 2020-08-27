- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر تنشئ 1562محطة مياه جوفية لتقليل نسبة الاعتماد على النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح من خلاله أنه من أجل تقليل نسبة الاعتماد على مياه نهر النيل كمصدر وحيد للمياه في مصر، تقوم الحكومة المصرية بجهود عديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، ولذلك أقامت مصر ١٥٦٢ محطة مياه جوفية وجاري العمل على إنشاء ٥٤٠ محطة بتكلفة ٦ مليارات جنيه.
وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.
وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا لتصنيف لوكالة US News 2020 .
إنفوجراف
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. مصر تنشئ 1562محطة مياه جوفية لتقليل نسبة الاعتماد على النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.