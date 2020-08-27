شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دوائر فردى بمحافظة قنا فى انتخابات النواب بـ9 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا محافظة قنا إلى 4 دوائر فردى بـ 9 مقاعد كما يلى:

1-الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا بمقعدين وتضم مركز قنا-قسم قنا

2-الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص بمقعدين وتضم مراكز قوص –قفط –نقادة

3-الدائرة الثالثة مقرها مركز نجح حمادة بثلاث مقاعد وتضم مراكز نجح حمادى- دشنا –الوقف

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4-الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو تشت بمقعدين وتضم مركزا ابوتشت –فرشوط

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما