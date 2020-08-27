شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تصف قناة الجزيرة بمسيلمة الكذاب والخنجر المسموم فى ظهر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "قناة الجزيرة.. خنجر في ظهر العرب" كشفت صجيفة العين الإماراتية في تقرير لها حقيقة قناة الجزيرة المملوكة للأسرة الحاكمة في قطر، واصفة القناة وإخوتها من الفضائيات والمواقع الممولة من تميم بن حمد بمسيلمة الكذاب، وقالت الصحيفة الإماراتية في تقريرها :"يوما بعد يوم تثبت قناة الجزيرة القطرية أنها خنجر مسموم في ظهر الدول العربية، ولتثبت أنها كلما انحدرت إلى قاع كان هناك أعمق منه، فالقناة التي خرجت علينا لتمجد قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أمريكية في العراق، والذي سالت بسببه دماء عربية في أكثر من دولة، هي ذات القناة التي حاولت تبييض صفحة الإرهابي هشام عشماوي ورفاقه الظلاميين عبر أحد إرهابييها المأجورين، ثم تتساءل عن مدى قانونية وأخلاقية نشر صور إعدام عشماوي، القناة لم تتساءل عن مدى أخلاقية الدماء الطاهرة التي سالت على أيدي التنظيمات الإرهابية التي يمولها حكام الدولة، تساءل عن تنفيذ حكم قانوني.. هو أمر يدعو للسخرية.

وأضافت :"والأنكى من ذلك أن القناة نفسها أذاعت مرات عدة مشاهد تتضمن إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وقتها لم يكن حديث الأخلاقيات أمرا ذا جدوى، ولا عندما احتفلت بمقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على يد مليشيات دعمتها قطر بالمال والسلاح لتخريب الدول الليبية، ولكن كيف يجدي أن تتحدث الجزيرة عن الأخلاقيات وهي تلمع إرهابيين مثل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية في سوريا وغيرهما".

واختتم تقرير الصحيفة الإماراتية بـ"ويبقى حديث الجزيرة عن القانون والأخلاقيات كحديث مسيلمة الكذاب عن النبوة".