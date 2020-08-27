شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تؤكد إعلان نتائج انتخابات التجديد فور وصول أصوات شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، خلال الـ48 ساعة المُقبلة، وذلك بعد وصول كافة مستندات التصويت من النقابات الفرعية ومطابقاتها بالصور التى تم إرسالها للجنة العامة للانتخابات، للتأكد من صحة حصر الأصوات، مشيرا إلى وصول أوراق كافة المحافظات عدا شمال سيناء، موضحا أن عدد المصوتين بها 8 أطباء بيطريين.

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الانتخابات غدا الجمعة.

كانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم اجرائها أمس الأربعاء، فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، بفارق حوالى 240 صوت عن أبرز منافسيه على المقعد نفسه، الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين السابق.

وأوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم اجرائها أمس الأربعاء، حسم مقاعد مناطق الجمهورية الـ6، حيث فاز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازى فوزة، عضو النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البندارى عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع وسط الدلتا.

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كما تضمنت المؤشرات الأولية، فوز الدكتور أيمن حلمى بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيرى، بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع جنوب الصعيد.

فيما أشارت عمليات فرز الأصوات المشاركة بعمليات التصويت، لعضوية النقابة العامة للأطباء البيطريين، فوق سن 15 عام، تقدم كل من: الدكتور سيد قاسم، الدكتور محمد عفيفي سيف، الدكتور شفيق وهب الله، وتحت سن 15 عام، مازالت هناك منافسة، بين: الدكتور محمد شفيق، والدكتورة ياسمين أبو الخير، والدكتور محمد درويش، والدكتور أحمد حسين، والدكتور محمود حمدى.