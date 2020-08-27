طانطان.. مصرع طفل غرقا في شاطئ المخيريب وإنقاذ شخصين آخري

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بشاطئ المخيريب، مساء أمس الأربعاء، جثة قاصر، كان قد لقي مصرعه غرقا، ضواحي طانطان.
وحسب مصادر محلية، فإن طفلا قاصر، يبلغ من العمر 15 سنة، لقي مصرعه في شاطئ المخيريب، بعد غرق ثلاثة أشخاص بشكل مفاجئ بالشاطئ المذكور.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الإنقاذ، التابعة للوقاية المدنية، هرعت إلى عين المكان، فور علمها بالخبر، وتمكنت من إنقاذ شخصين من الغرق.
وحلت في عين المكان مختلف المصالح الأمنية المختصة، حيث تم انتشال جثة الضحية، ونقلها صوب مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي لمدينة طانطان، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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