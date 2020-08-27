وزارة الصحة: ربما بلغ المغرب الآن ذروة انتشار “كورونا” وسنتجاوزها رويدا رويدا

توقعت وزارة الصحة اليوم الخميس، أن يكون المغرب يعرف حاليا ذروة انتشار جائحة “كورونا”، بعد تسجيل مؤشرات جديدة تتعلق بمعدل توالد الحالات الجديدة.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح الصحافي اليومي، “سجلنا ملاحظة في الأيام الأربعة الأخيرة، فمعدل توالد الحالات كان يساوي 1، وفي اليومين الأخيرين أصبح يساوي 0,98”.

وتابع المرابط، “لن نصدر الحكم الآن، ولكن علينا الانتظار قليلا، وإذا ما تأكد الأمر، فمعناه أن المنحنى الوبائي بدأ يغير منحاه، أي أننا تجاوزنا تسجيل العدد الأكبر من الحالات، وأننا نسير في منحنى تنازلي”.

وتابع المسؤول في وزارة الصحة، “هذا معطى جيد، لكن علينا الانتظار بعض الأيام للتأكد منه”، مشيرا إلى أنه “في بداية شهر غشت، كان هذا المعدل هو 1,38 وحين تم رفع الحجر الصحي تجاوز هذا المعدل رقم 2”.

وقال أيضا، “إذا تأكد الأمر، معناه أننا نحن في ذروة الوباء، وسنتجاوزها رويدا رويا، وهو ما يدعونا إلى المزيد من الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية”.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 57085 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 157.2 صابة لكل 100 ألف نسمة.

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وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 3.4 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1011 حالة.

وتم تسجيل 1315 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 41901 متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.