التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1221 بكورونا خلال 24 ساعة.. 73% في أربع جهات

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1221 الجديدة، 73 بالمائة منها في أربع جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 421 حالة، من بينها 306 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و38 بالجديدة و28 بالمحمدية و18 بالسطات.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 194 حالة جديدة، من بينها 126 حالة بمراكش، و34 حالة بقلعة السراغنة.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 178 حالة، من بينها حالة 77 حالة بمدينة فاس، و34 بمكناس و25 بتازة و13 بإفران.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 100 حالة جديدة، منها 28 بالصخيرات تمارة و21 حالة بالرباط، و14 حالة بكل من سيدي قاسم وسلا.

وبجهة الشمال سجلت 83 حالة، من بينها 21 بطنجة، وبجهة سوس ماسة سجلة 71 حالة، ثم 66 حالة بجهة درعة تافلات، و49 حالة بجهة الشرق.

كما سجلت 27 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، ثم 13 حالة بجهة كلميم واد نون، 13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، وأخيرا، 6 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ عدد الحالات النشطة 14173، لينخفض قليلا وأصبح 39 لكل 100 ألف نسمة، يوجد أكبر عدد منها في جهة الدار البيضاء سطات، تليها جهي فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة.

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وبلغ مجموع الحالات الحرجة 183، من بينها 44 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 57085 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 157.2 صابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 3.4 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1011 حالة.

وتم تسجيل 1315 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 41901 متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.