سفينة تسعى لتغيير سياسي تنقذ مهاجرين من السلطات الليبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت صحيفة "ذي غارديان" مساء اليوم، الخميس، أن فنان بريطانيًا أشرف على تمويل قاربٍ لإنقاذ اللاجئين الطامحين بعبور البحر المتوسط شمالًا إلى أوروبا من السلطات الليبيّة.

أبحرت السفينة، المُسماة "لويز ميشيل" على اسم الأديبة والناشطة الفرنسيّة، من فالنسيا في 18 آب/ أغسطس الحالي سِرًا، حيث أنقذت حتى الآن قُرابة 89 شخصًا من الغرق، بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال.

وتبحث "لويز ميشيل" الآن غن ميناء آمن لإنزال ركابها أو نقلهم إلى لإحدى سفن خفر السواحل الأوروبيّة.

وتبحر "لويز ميشيل" تحت العلم الألماني، وتتسم بالألوان الورديّة الفاتحة والرسومات الباعثة للـ"أمل والطفولة"، وفقًا لتصميم ممولها، فنان الشوارع البريطاني بانسكي.

وعن مشاركتها لعمليات الإنقاذ قالت الناشطة البريطانيّة، بيا كليمب، لـ"ذي غارديان": "لا أرى الإنقاذ البحري على أنه عمل إنساني ، إنه جزء من معركتنا ضد الفاشية".

الناشطة بيا كليمب (تصوير: روبن نيوجباور)

وعن قدرة "لويز ميشيل" قالت كليمب إن "سرعة السفينة تبلغ 27 عقدة، أي ما يخولها على تجاوز سرعة ما يسمى خفر السواحل الليبي قبل مداهمة اللاجئين والمهاجرين وإعادتهم لمعسكرات الاعتقال في طرابلس".

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وأشارت الصحيفة إلى معطيات التقرير الأخير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه تم اعتراض أكثر من 7600 مهاجر حتى الآن هذا العام وإعتدنهم إلى ليبيا، التي تعاني صراعًا على السلطة بين فصائلٍ سياسية مختلفة.

السفينة "لويز ميشيل" (تصوير: روبن نيوجباور)

تجدر الملاحظة أن أعضاء السفينة هم 10 أشخاصٍ لديهم خلفيات متنوعة وتجمعهم مناهضتهم ضد الفاشيّة، وإيمانهم بالحاجة الملّحة لتغيير سياسي جذري.

السريّة أساس المبادرة

خُطط للبعثة في سرية تامة بين لندن وبرلين وبوريانا، حيث رست السفينة "لويز ميشيل" لتكون مجهزة لعمليات الإنقاذ البحري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطاقم خشي من أن اهتمام وسائل الإعلام قد يضر بأهدافهم، إذا انتشرت أنباء عن أن مشروعًا ممولًا من بانكسي سيبحر قريبًا باتجاه وسط البحر المتوسط ​​لإنقاذ المهاجرين، لكان من الممكن أن تحاول السلطات الأوروبية إحباط المهمة. لهذا السبب، فتكتم الطاقم ونشطاء الإنقاذ عن نشر الأخبار حول القارب إلا أن نُفّذ الإنقاذ الأول.

تشير البيانات الصادرة في عام 2020، أن أكثر من 500 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط، بنما يقدر العدد الحقيقي بما يفوق ذلك بكثير.