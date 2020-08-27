تشكيلات الوفاق تغلق شوارع طرابلس الرئيسية لمنع التظاهرات

الخميس 27 أغسطس 2020

أغلقت تشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، مساء اليوم الخميس، شوارع رئيسية في طرابلس لمنع التظاهرات.



وتجمعت تشكيلات الوفاق المسلحة في ميدان الشهداء وسط طرابلس، وأغلقت الميدان منعاً لأي تظاهرات.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت مساء الأربعاء فرض حظر تجول شامل لكبح الاحتجاجات، إلا أنها تعللت بمحاربة تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من بدء تصاعد الاحتجاجات في العاصمة ومدينة الزاوية القريبة، بسبب تردي الوضع المعيشي وانتشار الفساد.

وتحدى البعض القرار مساء أمس الأربعاء، وخرجوا إلى ميدان الشهداء بوسط طرابلس حيث واجهتهم جماعات مسلحة في عربات عسكرية وفرقتهم بالقوة.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن ستة محتجين خُطفوا يوم الأحد وأصيب عدة محتجين بعد إطلاق مسلحين ذخيرة حية.

وتمثل الاحتجاجات تحدياً جديداً لحكومة الوفاق الضعيفة والمنقسمة.