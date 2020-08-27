دبي تطبّق سياسة عمل مرنة لمراعاة تعليم أبناء الموظفين

الخميس 27 أغسطس 2020

وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتطبيق سياسة عمل مرنة في حكومة دبي للموظفات الأمهات والموظفين الذين لا يوجد لديهم مَن يتابع دراسة أبنائهم.



وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجهت اليوم بتطبيق سياسة عمل مرنة في حكومة دبي للموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد".

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وأضاف: "كما سيتم السماح للموظفين الذين لا يوجد لديهم مَن يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد، بالعمل عن بُعد كذلك لتمكينهم من متابعة أبنائهم في دراستهم خلال اليوم الدراسي".

ويشكل "التعليم الهجين" إحدى الركائز الأساسية التي تدعم جودة واستدامة العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2020- 2021 بعد أن ارتأت وزارة التربية والتعليم في الإمارات تطبيق هذا النموذج التعليمي، الذي يجمع ما بين التعليم المباشر والتعلم الذكي، في منظومتها التعليمية لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع مكونات العملية التعليمية والتربوية وذلك ضمن بيئة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات الطلبة التعليمية.