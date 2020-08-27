شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليوناني يصادق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

صدق البرلمان اليوناني اليوم الخميس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر. وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني. وتم التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصدق عليه بالفعل البرلمان المصري.

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