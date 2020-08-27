شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى جراء اشتباكات «حزب الله» مع سكان قرية ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

قتل 3 لبنانيين ، جراء اشتباكات بين مسلحين من حزب الله وسكان في منطقة خلدة ببيروت، وجاءت الاشتباكات على خلفية تعليق رايات دينية واعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين "العرب" من سكان المنطقة. ويعمل الجيش ملاحقة مطلقي النار واعتقالهم، واقفل جميع المداخل في المنطقة وانتشر بكثافة على الطرقات.

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