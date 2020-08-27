شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : عودة العقوبات ضد إيران تلقائياً في 20 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

تمسك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعودة نظام العقوبات الدولية (آلية سناب باك) ضد إيران تلقائيا، وحدد 20 سبتمبر موعدا لذلك.

وقال بومبيو اليوم الخميس إنه إذا حاول مجلس الامن تمرير قرار لمواصلة تخفيف العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستعارض ذلك. وتتمتع واشنطن بحق النقض داخل مجلس الأمن.

وأعلن بومبيو أنه "إذا لم يتم تقديم مشروع قرار، فإن العقوبات على إيران ستستمر في 20 سبتمبر".