مدير عام الأمن اللبناني: قادرون على بلورة مستقبل متطور وحديث



أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم اليوم الخميس أن لبنان يتمتع بتراث ديموقراطي وسياسي وفكري وثقافي قادر على بلورة مستقبل متطور وحديث.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن إبراهيم قوله، في كلمة إلى العسكريين، بمناسبة عيد الأمن العام الخامس والسبعين، إن الإنفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس كاد أن يمحو العاصمة بيروت، موضحاً أن "هول ما حصل لا يمكن نسيانه أو تجاوزه لأجيال كثيرة، وسيبقى في عقولنا وضمائرنا ووجداننا".

وشدد على أن الضرورة القصوى حالياً هي للتعاضد والتعاون وفقاً لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان بلا استثناء، داعياً إلى التماسك الوطني في ظل تصدع أصاب الدولة والمجتمع في مقتل لا يمكن إنكاره.

وأضاف أن لبنان يمر اليوم بظروف حساسة جداً، تتضمن مخاطر عالية في ظل تتابع الأزمات وتراكمها، لكن الخروج من هذا النفق ليس عسيراً، وإن كان ينطوي على صعوبات.

وقال إبراهيم:"مهمتنا اليوم أن نصون ونحصن دولتنا وشعبنا مترفعين عن صغائر تحاول العبث بوطننا، من أجل هذا أقسمنا على الوفاء والتضحية ذودا عن لبنان دولة وشعبا ومؤسسات".

