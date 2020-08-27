تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل بمناسبة العاشر من محرم ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام. وادناه نص الوثيقة:

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