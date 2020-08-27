مصدر أمني: سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخاً سقط، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن المنطقة الخضراء تعرضت في الآونة الأخيرة إلى قصف بالقذائف والصواريخ، وسط تحذيارت أمنية متكررة من تداعيات ذلك.
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