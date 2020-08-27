

أعلن منسق الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سيمون، أن السلطات سجلت 3781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويعد ذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتسجيل 3594 امس الأربعاء. وسجلت إسبانيا 423 ألفا و630 حالة إصابة في المجمل، وهو أكبر عدد من المصابين في غرب أوروبا. وصرح المسؤول الإسباني بأن 132 شخصا توفوا بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 3781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.