مدير مانشستر سيتي في برشلونة لحسم صفقة ميسي

ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة، بعد الإخفاقات المتتالية في البطولة الأوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية، ويرغب مانشستر سيتي في ضمه.

وقال أجيلار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "سوريانو يتواجد بالفعل في كتالونيا، خلال الوقت الحالي".



وأوضح أجيلار أن سوريانو كان يتواجد في كتالونيا من أجل حسم صفقة فيران توريس من فالنسيا، ومازال يتواجد بالفعل في إسبانيا".

يُذكر أن صحيفة "سبورت" الكتالونية، كشفت أن مانشستر سيتي على استعداد للتضحية بثلاثة لاعبين ودفع 100 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات.