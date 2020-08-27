فرنسا.. أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم الذي أعلن عن أمس الأربعاء عند 5429، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو، وانتهاء الإغلاق.

وأفادت الوزارة الفرنسية بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغت 259698 حالة.



وأضافت أن 4535 مرضى مصابون بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.