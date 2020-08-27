فرنسا.. أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء اليوم الخميس، أنها سجلت 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم الذي أعلن عن أمس الأربعاء عند 5429، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو، وانتهاء الإغلاق.
وأفادت الوزارة الفرنسية بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغت 259698 حالة.
وأضافت أن 4535 مرضى مصابون بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.
وأفادت الوزارة الفرنسية بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغت 259698 حالة.
وأضافت أن 4535 مرضى مصابون بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.
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