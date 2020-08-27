بايدن ينتقد ترامب: يسكب البنزين على نار العنصرية

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بشدة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الاحتجاجات الجارية ضد العنصرية وقسوة الشرطة، متهما إياه بالتسبب في تفاقم التوترات.



وقال بايدن في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية التلفزيونية، الخميس، إنه "سبب المزيد من العنف، وليس خفضها، إنه يسكب المزيد من البنزين على نار العنصرية".

ومع ذلك، لم يفصح بايدن عما إذا كان سيتوجه إلى ولاية ويسكونسن حيث كانت مسرحا لأحدث اضطرابات، لكنه قال، إن ترامب يسعى لاستغلال الوضع كـ "استفادة سياسية".

Advertisements

طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع ملف التوتر العرقي، دفعت ماري إليزابيث تيلور مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية للاستقالة.

وكتبت تيلور في خطاب استقالتها لوزير الخارجية مايك بومبيو: "تعليقات الرئيس وأفعاله حيال التمييز العرقي والأمريكيين السود تتعارض بقوة مع قيمي الأساسية ومعتقداتي".

وأضافت "لابد أن أتبع ما يمليه علي ضميري وأستقيل".

وأثار مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد في 25 مايو/ آيار احتجاجات واسعة بعدما ضغط شرطي أبيض في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا، ووجهت للضابط تهمة القتل من الدرجة الثانية.