النمسا تلاحق تمويلات قطر المشبوهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على نحو بالغ في الاتساع، يقترن ذكر قطر بالإرهاب والتطرف في كل حين.. ليس في هذه المناطق وجبهات القتال العربية وحسب.. وإنما داخل المجتمعات الغربية بكل صنوفها.

"الاختراق الصامت".. تحذيرات في النمسا من توسع "الإخوان"



هنا في القارة العجوز وما تحتويه من مؤسسات سياسية وفكرية واجتماعية ورياضية.. تتسلل الدوحة بما يتيح مالها من تغول، علها تهرب من ارتباطها الوثيق بالدماء والمجازر.. ولكن.. لا مناص.

السجن لقيادي بـ"حزب الله" في النمسا.. تمويل وتجنيد وإرهاب

الحديث عن الأمر هذا لم يعد مكرورا ومعلوما فقط، لكنه تحول إلى تحذيرات أوروبية كثيرة، من مخاطر تمويل قطر لمؤسسات الإخوان في زعزعة أمن القارة نفسها.

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جديد التحذيرات جاء عبر أوراق صحيفة "فولكاس بلات" النمساوية، من خلال تحقيق وثق دفع منظمة قطر الخيرية 72 مليون يورو لتمويل 113 مسجدا ومركزا، يرتبط معظمها بالإخوان في أوروبا عام 2014 وحده.

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خطة نمساوية لملاحقة ومراقبة الإخوان وتنظيمات تركية

أمر وصفته الصحيفة بالتهديد الكبير للديمقراطيات الغربية، والذي من شأنه أن ينسف الاستقرار في أوروبا، ويغذي العديد من التنظيمات الإرهابية في العالم.

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يتركز التمويل القطري وفق التحقيق على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنمسا، حيث وجدت قيادات الإخوان ملاذا لها، منذ هروب أجيالها الأولى من مصر وسوريا في الستينيات.

"مكافحة الإخوان" تتسبب في أزمة داخل الاتحاد الأوروبي

بيئة ودية آمنة، استغلها الإخوان - كما أوردت الصحيفة - في توسعة أنشطتها عبر الأنظمة البنكية المتطورة، فأضحت تمتلك شبكة متشعبة من مئات المؤسسات والمساجد..

تصنف في معظم دول القارة على أنها معادية للديمقراطية والدستور، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.