النمسا تلاحق تمويلات قطر المشبوهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على نحو بالغ في الاتساع، يقترن ذكر قطر بالإرهاب والتطرف في كل حين.. ليس في هذه المناطق وجبهات القتال العربية وحسب.. وإنما داخل المجتمعات الغربية بكل صنوفها.
"الاختراق الصامت".. تحذيرات في النمسا من توسع "الإخوان"
هنا في القارة العجوز وما تحتويه من مؤسسات سياسية وفكرية واجتماعية ورياضية.. تتسلل الدوحة بما يتيح مالها من تغول، علها تهرب من ارتباطها الوثيق بالدماء والمجازر.. ولكن.. لا مناص.
السجن لقيادي بـ"حزب الله" في النمسا.. تمويل وتجنيد وإرهاب
الحديث عن الأمر هذا لم يعد مكرورا ومعلوما فقط، لكنه تحول إلى تحذيرات أوروبية كثيرة، من مخاطر تمويل قطر لمؤسسات الإخوان في زعزعة أمن القارة نفسها.
رصد التطرف بالنمسا.. مركز لمواجهة جرائم الإخوان "الأخطر من داعش"
جديد التحذيرات جاء عبر أوراق صحيفة "فولكاس بلات" النمساوية، من خلال تحقيق وثق دفع منظمة قطر الخيرية 72 مليون يورو لتمويل 113 مسجدا ومركزا، يرتبط معظمها بالإخوان في أوروبا عام 2014 وحده.
خطة نمساوية لملاحقة ومراقبة الإخوان وتنظيمات تركية
أمر وصفته الصحيفة بالتهديد الكبير للديمقراطيات الغربية، والذي من شأنه أن ينسف الاستقرار في أوروبا، ويغذي العديد من التنظيمات الإرهابية في العالم.
مطالبات في النمسا بإجراءات حازمة ضد الإخوان.. أخطر من داعش
يتركز التمويل القطري وفق التحقيق على إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنمسا، حيث وجدت قيادات الإخوان ملاذا لها، منذ هروب أجيالها الأولى من مصر وسوريا في الستينيات.
"مكافحة الإخوان" تتسبب في أزمة داخل الاتحاد الأوروبي
بيئة ودية آمنة، استغلها الإخوان - كما أوردت الصحيفة - في توسعة أنشطتها عبر الأنظمة البنكية المتطورة، فأضحت تمتلك شبكة متشعبة من مئات المؤسسات والمساجد..
تصنف في معظم دول القارة على أنها معادية للديمقراطية والدستور، وسط مطالبات شعبية وحزبية بحظرها.
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