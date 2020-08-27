تفاصيل تأييد حبس هشام جنينة سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية التصريحات المسيئة للدولة «تصريحات الفساد»

قضت محكمة مُستأنف جنح القاهرة الجديدة، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة سنة، في قضية تصريحات الفساد، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتى أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة - في التحقيقات - أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

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وكشفت التحقيقات عن أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، إخلاء سبيل الثلاثة المتهمين بالاعتداء على هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بكفالة 500 جنيه كل منهم.

أسندت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات بالضرب، والبلطجة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ودون مسوغ، وإتلاف الممتلكات الخاصة متمثلة في تمزيق ملابس “جنينة” وتحطيم نظارته الطبية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل حارس العقار الذي يقطن به هشام جنينة، بضمان محل إقامته بعد الاستماع إلى أقواله.