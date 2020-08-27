الأقصر تستعد لتطبيق "ميكنة الخدمات الحكومية" في المراكز التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن ومديري المراكز التكنولوجية في مدن المحافظة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بتطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة، وذلك بحضور العميد مهندس طاهر أحمد الحنفي مدير مشروع ميكنة المحافظة بوزارة التخطيط.

وقدم العميد طاهر أحمد الحنفي، خلال الاجتماع شرحا حول خطط ميكنة الخدمات الحكومية بشكل كامل، والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، مشيرا إلى أنه يجري تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة تمهيدا لتطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن المحافظة تستعد لتطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية في أقرب وقت بدعم من وزارة التخطيط، لتقديم الخدمات الحكومية إليكترونيًا، ومن بينها تجديد تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتوصيل المرافق الدائمة، بما يسهم في التسهيل والتخفيف على المواطنين ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية.