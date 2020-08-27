"القومي للمرأة في المنيا" يعقد ندوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومبادرة رحلة المليون بكلية الطب للتثقيف الصحي للسيدات، الندوة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، والإجراءات والمراحل التي تمر بها السيدة وصولا للطرق السليمة للعلاج.

وقالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الخميس، إنه جرى توقيع الكشف على 75 سيدة بالمجان، وتحويل 10 منها لإجراء فحص "الماموجرام"

بالمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى توعية السيدات بموضوعات تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية.

وخلال الندوة التي حاضر فيها الدكتور شنطوري إمام استشاري النساء والتوليد، والدكتور السيد وجيه، والدكتور نور علي بكلية طب المنيا.. تم الإعلان عن الخدمات التي يقدمها فرع المجلس القومي للسيدات، ومنها الخط الساخن 15115 لشكاوي المرأة.